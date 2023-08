Liên quan tới thông tin trên, chiều 28/9, trao đổi với P.V VietNamNet, một cán bộ Công an quận Tân Bình cho biết: Việc nghệ sỹ Trọng Hiếu đăng tải vụ việc trên mạng xã hội, trả lời báo chí cho rằng mình 'bị cướp' là thông tin không chính xác, một chiều, không đúng theo kết quả xác minh, điều tra của cơ quan công an. Còn ngay sau khi nhận được kết quả xác minh từ cơ quan công an, báo VietNamNet đã thực hiện việc điều chỉnh thông tin; nghiêm túc rút kinh nghiệm, tránh để lặp lại vụ việc tương tự.