Ngoài hai mẫu 488 và F8, Ferrari 458 cũng là mẫu siêu xe được nhiều đại gia Việt lựa chọn sử dụng, với số lượng khoảng 15 chiếc gồm hai biến thể mui cứng (Italia) và mui trần (Spider), trong đó bản mui trần chỉ có vỏn vẹn 3 chiếc. Một số xe đã nâng cấp gói độ tiền tỷ của Misha Designs hay Liberty Walk.

Siêu xe Ferrari 458 Italia này đặc biệt không kém khi đây là chiếc 458 duy nhất tại Việt Nam có sọc cờ Italy ở ngoại thất xe. Chi tiết này vốn nằm trong bảng tùy chọn mua thêm khi đặt mua xe, tạo nên dấu ấn riêng cho “siêu ngựa Ý” mà rất ít chiếc 458 trên thị trường hiện nay có. Sọc cờ Ý được sơn từ nắp ca-pô, kéo dài qua mui xe và nắp động cơ.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, chủ nhân chiếc Ferrari 458 này là một đại gia Sài Gòn. Người này đã và đang sở hữu một số siêu xe triệu đô như Ferrari F12tdf, Ferrari F430 Scuderia, Lamborghini Aventador SV Roadster, Lamborghini Gallardo SE, Ferrari F430, Ferrari 599 GTB,… Gần đây, chiếc F430 đã bán lại cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Ngoại thất xe sơn màu vàng tươi – tông màu ít xuất hiện trên các mẫu siêu xe của Ferrari tại Việt Nam. Tuy nhiên, xe không có các chi tiết làm bằng sợi carbon ở ngoại thất để tăng tính thẩm mỹ. Những chi tiết này bao gồm bộ chia gió cản trước và bộ khuếch tán đuôi xe, được làm từ vật liệu composite sơn đen.

Tô điểm cho diện mạo xe là bộ mâm 5 chấu đơn sơn đen, kích thước 20 inch với thiết kế dạng ngôi sao. Bên trong nổi bật với cùm phanh màu vàng cùng đĩa phanh gốm – carbon, tạo nên phong cách “tông xuyệt tông” cho chiếc siêu xe.

Hệ thống ống xả nguyên bản dường như chưa làm hài lòng chủ nhân “siêu ngựa” này, do đó anh đã nâng cấp lên ống xả làm bằng vật liệu chịu nhiệt tốt hơn do hãng iPE Exhaust sản xuất.

Ferrari 458 là mẫu siêu xe kế nhiệm F430, ra mắt lần đầu vào năm 2009 và từng giành giải thưởng “Car of the Year 2010” hay “Supercar of the Year 2010”. Dòng xe này còn được thiết kế bởi studio nổi tiếng Pininfarina, thay vì do bộ phận thiết kế của hãng siêu xe Ý đảm nhiệm từ dòng xe 488 đến nay.

“Trái tim” của Ferrari 458 Italia là động cơ V8 hút khí tự nhiên, dung tích 4.5 lít, cho ra công suất tối đa 562 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu sau cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Nhờ đó, “siêu ngựa Ý” có thể bứt tốc từ 0-100 km/h trong 3,4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 339 km/h.

Hiện tại, một chiếc Ferrari 458 Italia có giá bán ước tính không dưới 7 tỷ đồng trên thị trường xe cũ tùy theo chất lượng, tình trạng xe. Mức giá này thậm chí ngang ngửa “đàn em” 488, bởi dòng 458 vẫn sử dụng động cơ V8 hút khí tự nhiên để cho ra âm thanh ấn tượng hơn cỗ máy V8 tăng áp kép trên dòng 488.

Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!