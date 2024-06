Tại Việt Nam, dòng xe GT của Ferrari vốn ít được các đại gia ưa chuộng khi số lượng mỗi mẫu chỉ vỏn vẹn vài chiếc. Đơn cử như mẫu 599 GTB có 2 chiếc, mẫu California T có 2 chiếc hay mẫu Roma chỉ khoảng 3 chiếc về Việt Nam. Nhiều nhất là mẫu California với 4 chiếc và mẫu F12 lên tới 5 chiếc.

Ảnh: Đình Trường

Số phận mẫu Ferrari Portofino M - dòng xe “đàn em” của California T - cũng không ngoại lệ khi chỉ có vỏn vẹn 2 chiếc được đưa về Việt Nam thông qua đơn vị nhập khẩu tư nhân ở TP.Hồ Chí Minh. Mới đây, một đại gia Hà Nội làm trong lĩnh vực y tế đã mạnh tay chi khoảng 10 tỷ đồng để sở hữu chiếc siêu xe này.

Ảnh minh họa

Theo tìm hiểu của VietNamNet, do xe mang biển số ngoại giao nên được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế. Do đó, giá bán xe rẻ hơn khoảng 7-10 tỷ đồng so với loại xe phải đóng đầy đủ các loại thuế phí. Chiếc Ferrari Portofino M vừa về tay đại gia ngành y tế thuộc đời 2021, đưa về nước ta từ năm 2022.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, cả hai chiếc Portofino M tại Việt Nam đều có ngoại thất sơn màu đỏ Rosso Corsa, đi kèm các chi tiết như ốp cản trước, ốp sườn và bộ khuếch tán làm từ vật liệu composite sơn đen thay vì tùy chọn bằng sợi carbon đắt tiền hơn.

Ảnh: Đỗ Anh Lượng

Bộ mâm của “siêu ngựa” trong bài là loại 5 chấu đơn, hoàn thiện hai màu sáng tối và mang kích thước 20 inch. Đây cũng là loại mâm xe trang bị trên chiếc còn lại. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở cùm phanh của xe sơn màu đỏ theo phong cách “tông xuyệt tông” với ngoại thất, thay cho kẹp phanh màu vàng trên chiếc của đại gia Sài Gòn.

Ảnh minh họa

Phần mui xếp cứng của xe có thể đóng/mở và cất gọn vào khoang hành lý trong 14 giây ở tốc độ dưới 50 km/h. Đây có thể coi là một chiếc siêu xe thực dụng, bởi thể tích khoang hành lý lên tới 292 lít – lớn hơn chiếc VinFast Fadil nhưng nhỏ hơn Hyundai Accent.

Ảnh: Đỗ Anh Lượng

Ngoài ra, nội thất chiếc Ferrari Portofino M này bọc da tông màu nâu chủ đạo, kết hợp cùng màu đen và điểm xuyết bằng đường chỉ khâu màu đỏ. Trong khi đó, chiếc còn lại bọc da màu đen chủ đạo. Khoang lái của xe chỉ có duy nhất vô-lăng dùng chất liệu carbon. Chính giữa là màn hình giải trí 10,2 inch tích hợp Apple CarPlay.

Ảnh minh họa

“Trái tim” của chiếc Ferrari Portofino M là động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 3.9 lít. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 621 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm.

Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,45 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 320 km/h. So với Ferrari Roma - một mẫu xe GT thế hệ mới mui cứng, hiệu năng gần như không đổi.

Ảnh minh họa

Đây là mẫu xe mui trần đầu tiên của thương hiệu ngựa chồm Ý được trang bị hộp số ly hợp kép 8 cấp. Đặc biệt hơn, xe có chế độ lái Race dành cho đường đua. Chế độ này chưa từng xuất hiện trên “người anh em” Portofino, California T và California.

Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!