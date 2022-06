Bắt Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An

Ngày 17/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã bắt ông Nguyễn Quốc Tiến - Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An, vì các sai phạm liên quan đến việc sử dụng, quản lý hệ thống xe điện chở khách tại Hội An. Ông Tiến bị bắt vào sáng 16/6.

Ông Tiến đã lợi dụng vị trí chức vụ, đưa một lượng lớn xe hoạt động bên ngoài vào hạch toán trong Công ty của mình.

Các xe điện này được mua sắm và kinh doanh bên ngoài trước dịch. Tuy nhiên, từ năm 2020 khi dịch ập đến khiến việc kinh doanh thua lỗ nên ông Tiến đã đưa số xe này vào công ty mình để gánh lỗ.

Cùng với đó, ông Tiến cũng bị tố cáo đã nâng khống giá trị mua sắm các xe điện, từ 120 triệu đồng lên hơn 200 triệu đồng.

Công ty CP Công trình công cộng Hội An là doanh nghiệp cổ phần, trong đó vốn Nhà nước chiếm 51%.

Công Sáng