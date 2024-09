Chiều 20/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam ông Trần Văn Thuận (còn gọi là “Tú ác” - 55 tuổi, trú xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Trần Văn Thuận được nhiều người biết đến là "ông trùm" khai thác khoáng sản trái phép tại địa phương.

Cơ quan điều tra tống đạt lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Thuận. Ảnh: Tiến Tân

Chiều cùng ngày, hàng chục cảnh sát thuộc các lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận do Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc trực tiếp chỉ huy đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc của ông Thuận tại Công ty TNHH Long Thái Việt (gọi tắt Công ty Long Thái Việt), do Thuận làm giám đốc.

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 4 đến ngày 12/4 năm nay, Trần Văn Thuận đã chỉ đạo nhân viên Công ty Long Thái Việt điều hành các phương tiện (xe máy múc, xe tải ben) và nhân công tiến hành khai thác trái phép lớp đất dưới độ sâu cho phép của giấy phép khai thác tại mỏ khoáng sản của công ty.

Sau đó, số đất trên được dùng để san, đắp lên phần diện tích khai thác ngoài ranh trước đó và đổ vào hố dữ trữ, nhằm mục đích tiêu thụ khối lượng khoáng sản khai thác trái phép là 16.713m3, trị giá hơn 2,2 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của bị can Trần Văn Thuận. Ảnh: Tiến Tân

Liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Long Thái Việt, tháng 6 vừa qua, sau khi phát hiện các sai phạm, Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra, làm rõ.

Các sai phạm được cơ quan chức năng xác định tại mỏ cấp phép cho Công ty Long Thái Việt như: khai thác vượt quá chiều sâu, vượt ranh giới trong khu vực cấp phép. Đặc biệt, khai thác khoáng sản với khối lượng 48.868m3 nhưng công ty này chỉ khai báo khối lượng 22.828m3.

Ngoài ra, công ty này còn có hành vi vi phạm về mua bán, vận chuyển tiêu thụ 24.828m3 cát bồi nền không có nguồn gốc hợp pháp, thu lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.