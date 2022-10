Bắt giam nữ giám đốc Công ty Toàn Cầu

Sáng 31/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Vũ Thị Kim Phượng (37 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) để điều tra hành vi “Buôn lậu”.

Bị can Vũ Thị Kim Phượng. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo điều tra ban đầu, tháng 11/2019, Công ty Toàn Cầu (địa chỉ tại huyện Lộc Ninh) do Vũ Thị Kim Phượng làm Giám đốc khai báo trên hệ thống hải quan điện tử 2 tờ khai hải quan để nhập khẩu 20.000 thùng nước giải khát có ga.

Thời điểm này, bà Phượng nhờ một người tên An thuê 3 ghe đi từ Việt Nam đến cửa khẩu Chrey Thom (Campuchia) để chở số nước giải khát nói trên về Việt Nam.

Ngày 9/11/2019, 3 ghe trên vận chuyển số nước giải khát về đến khu vực giám sát đường sông của Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (An Giang) neo đậu, chờ làm thủ tục nhập khẩu.

Kiểm tra thực tế hàng hóa trên 3 ghe, lực lượng chức năng phát hiện số hàng hóa trên 3 phương tiện không đúng như khai báo ban đầu, với giá trị hàng hóa gần 8,7 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là Vũ Thị Kim Phượng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh tính hợp pháp của số nước giải khát chênh lệch trên 3 ghe so với khai báo ban đầu.

Tháng 2/2020, Cục Hải quan tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án về hành “Buôn lậu” liên quan đến Công ty Toàn Cầu. Vụ án sau đó được chuyển đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang điều tra theo thẩm quyền.