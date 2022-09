Cựu đại úy công an chống buôn lậu cầm đầu đường dây buôn lậu

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 26 người trong đường dây buôn lậu quy mô lớn do một cựu công an cầm đầu.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị truy tố Hoàng Duy Tiến (cựu đại úy) và Võ Văn Đông (cựu Trung tá của đội Phòng, chống buôn lậu thuộc Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM) cùng 24 người khác về tội “Buôn lậu”. Kết luận điều tra xác định, Hoàng Duy Tiến là kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây buôn lậu quy mô này. Theo đó, Tiến là cán bộ đội phòng, chống buôn lậu của Phòng PC03 nên am hiểu chính sách của Nhà nước trong việc cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất đã qua sử dụng từ nước ngoài về để phục sản xuất tại chính doanh nghiệp nhập. Từ đó, Tiến đã cấu kết cùng nhiều người khác thiết lập một đường dây buôn lậu quy mô. Tiến và đồng phạm đã lập 47 công ty, do 15 cá nhân đứng tên đại diện pháp luật để dùng pháp nhân nhập hàng. Công an đã điều tra, làm rõ các công ty này thực tế không có hoạt động kinh doanh. Tiến chỉ đạo dùng các pháp nhân công ty của nhóm mình để nhập hàng hoá làm máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, từ Nhật Bản, Trung Quốc về rồi bán lại kiếm lời. Theo quy định, loại hàng hoá theo danh mục nhập khẩu đã qua sử dụng như trên, là sản xuất không quá 10 năm. Nhưng nhóm của Tiến mua hàng sản xuất hơn 10 năm để thu lợi cao. Tiến và đồng phạm đã điều chỉnh thông tin trên hồ sơ để hàng đủ điều kiện nhập khẩu, cấu kết với công ty giám định để lập biên bản giám định, cấp giấy chứng nhận sai sự thật. Từ đó, hàng hoá lọt qua được cửa hải quan. Điều tra xác định, các chủ hàng đã thoả thuận với Tiến để buôn lậu hàng hoá về Việt Nam, bán lại kiếm lời, chứ không phục vụ cho hoạt động kinh doanh, sản xuất. Các chủ hàng phải trả cho nhóm của Tiến 78 – 90 triệu đồng/container, tùy vào từng thời điểm. Kết luận điều tra, từ tháng 9/2019 đến ngày 24/5/2021, Tiến và đồng phạm sử dụng pháp nhận của 47 công ty, mở 1.146 tờ khai hải quan, nhập lậu 1.280 container hàng hoá về Việt Nam, với tổng giá trị lên đến 211 tỷ đồng. Và ngày 24/5/2021, lực lượng Phòng PC03 – Công an TP.HCM phối hợp cùng Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực I thuộc Cục Hải quan TP.HCM đã kiểm tra, bắt giữ 7 container hàng hoá trong đường dây buôn lậu trên. Từ những mắt xích ban đầu, công an đã điều tra, làm rõ cầm đầu đường dây buôn lậu này là một đại úy công an của lực lượng phòng chống buôn lậu.