Tối 11/8, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 20h30 cùng ngày, đơn vị phối hợp với Công an huyện Lộc Hà, Đồn Biên phòng Cửa Sót bắt giữ Lê Đình Thức (trú thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà), hung thủ dùng dao đâm chết hàng xóm.

Lê Đình Thức bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một cánh đồng ven biển xã Thịnh Lộc.

"Đối tượng này trốn trên rừng, rồi xuống vùng ven biển thì bị công an theo dõi và bắt giữ. Mấy ngày qua, chúng tôi đã huy động khoảng 300 người, trong đó có 100 cảnh sát cơ động, phòng CSHS, công an xã và huyện, lực lượng biên phòng, dân quân... truy lùng ngày đêm, đến tối nay đã bắt giữ thành công và đang áp giải bị can về trụ sở điều tra", lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh nói.

Đối tượng Lê Đình Thức bị bắt giữ. Ảnh TL

Trước đó, khoảng 18h30 phút ngày 6/8, người dân thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc đang ngồi hóng mát trước ngõ thì thấy ông Thức cầm dao mác ra hỏi "có ai ném đá vào nhà tôi không?".

Do nghi ngờ ông Quách Trọng Bình (SN 1953, trú cùng thôn) là người ném đá vào nhà nên Lê Đình Thức đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng ngực, nách và cánh tay trái của ông Bình làm ông tử vong do mất máu cấp.

Sau khi gây án, lợi dụng lúc người dân lo cấp cứu nạn nhân, Lê Đình Thức đã rời khỏi hiện trường và bỏ trốn.

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày bắt được Lê Đình Thức với tội "Giết người" theo điểm n khoản 1 điều 123 Bộ luật Hình sự.