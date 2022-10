Bắt giữ nghi phạm đập phá ô tô, sát hại chủ xe

Ngày 26/10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, công an địa phương đã bắt giữ đối tượng Điểu Sắc (32 tuổi, ngụ xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), nghi phạm dùng cuốc sát hại người đàn ông, đập phá xe ô tô của nạn nhân.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 25/10, ông Nguyễn Văn An (53 tuổi, ngụ xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành) điều khiển xe ô tô 7 chỗ hiệu Fortuner vào khu vực ấp 7, xã Minh Thắng, thị xã Chơn Thành để thăm rẫy cao su.

Tại đây, khi ông An dừng xe bên đường đất đỏ, sát rẫy cao su của gia đình thì đối tượng Điểu Sắc bất ngờ tới, dùng cuốc (dụng cụ dùng để làm vườn, cuốc cỏ) đập phá kính xe ô tô của ông An.

Thấy vậy, ông An liền chạy lại ngăn cản thì liền bị đối tượng này dùng cuốc đánh liên tục vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, đối tượng Sắc mang dụng cụ gây án, lấy một chiếc xe máy đi rẫy của một người dân gần đó, rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an xã Minh Thắng và Công an xã Minh Lập nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động lực lượng truy bắt đối tượng gây án nguy hiểm. Quá trình truy bắt, phát hiện đối tượng Sắc đang có mặt tại địa bàn xã Minh Lập, lực lượng chức năng đã vây bắt gọn đối tượng cùng tang vật gây án.

Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Tin tức/TTXVN