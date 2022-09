Bắt hai anh em cướp giật điện thoại của nữ sinh ở TP.HCM

XEM CLIP:

Công an huyện Hóc Môn đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) bắt giữ hai nghi can thực hiện vụ cướp giật nói trên. Đây là hai anh em họ, gồm: Lâm Tuấn Hải (38 tuổi, ngụ quận 12) cùng Lâm Quốc Thi (35 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

Cả hai khai nhận là đi cướp giật để kiếm tiền mua ma túy, thoả mãn cơn nghiện.

Lâm Tuấn Hải (trái) cùng Lâm Quốc Thi (phải), khi bị bắt giữ. Ảnh: L.A

Trước đó, vào 15h40 chiều 21/9, nữ sinh B.A. (học lớp 12) đứng trước trường THPT Bà Điểm để chờ người thân đón về. Lúc này, Hải cùng Thi đi trên một xe gắn máy ép sát giật lấy điện thoại.

B.A. cố gắng giằng co, chặn đầu xe nhưng hai nghi can cướp giật đã xô ngã cô xuống đường. Người dân xung quanh túa ra giúp đỡ thì hai nghi can rú ga tẩu thoát.

Camera trước cổng trường đã ghi nhận lại toàn bộ diễn biến vụ cướp giật. Công an khi nhận tin báo đã nhanh chóng điều tra, truy xét.

Theo đó, khi cướp giật thành công, hai nghi can mang điện thoại đến một tiệm ở quận Tân Bình để bán, rồi mua ma tuý sử dụng. Biết diễn biến vụ cướp giật bị camera an ninh trước cổng trường ghi nhận lại và chia sẻ lên mạng xã hội nên chúng tháo BKS và giấu xe.

Tuy nhiên, lực lượng trinh sát đã khoanh vùng và đến chiều 26/9 đã lần lượt bắt giữ hai nghi can.