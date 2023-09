Ngày 5/9, Công an huyện Bến Lức (Long An) đang tạm giữ hình sự đối với Hồ Văn Quynh ( 27 tuổi) và Trương Thanh Ngương (33 tuổi) cùng ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng trộm 15 xe máy từ TP.HCM, Long An, Tiền Giang bị công an bắt giữ. Ảnh: MĐ

Khoảng 14h cùng ngày, Công an xã Phước Lợi, huyện Bến Lức tuần tra giám sát an ninh trên địa bàn thì phát hiện bên trong quán cà phê ở địa bàn ấp 3B có hai thanh niên với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, công an phát hiện 2 đối tượng mang theo dụng cụ đoản bẻ khóa xe. Nghi vấn hai xe máy do hai đối tượng điều khiển là tài sản trộm cắp nên đã tạm giữ, đưa người và phương tiện về trụ sở.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận hành vi trộm cắp và cho biết, hai xe máy trên vừa trộm được ở huyện Gò Công Tây và một chiếc ở trên Quốc lộ N2 (chưa xác định được địa bàn).

Tang vật hai xe máy vừa bị hai đối tượng trộm cắp. Ảnh: MĐ

Ngoài ra, Quynh và Ngương còn khai nhận thời gian qua đã thực hiện trộm 13 xe máy ở Tiền Giang và TP.HCM.

Công an xã Phước Lợi đã lập biên bản tạm giữ tang vật phục vụ điều tra và xác minh chủ sở hữu để trao trả cho các nạn nhân. Đồng thời, công an xã này cũng bàn giao hai đối tượng cho Công an huyện Bến Lức xử lý theo thẩm quyền.