Sáng 24/8, Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, khoảng 17h ngày 22/8, công an tiếp nhận đơn trình báo của anh T.V.T. (SN 2004, ở xã H’Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, trú tại An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) về việc bị mất xe máy BKS 81B2 tại phòng trọ, có địa chỉ ngõ 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ.

Nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh CACC.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, công an đã xác minh, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tập trung rà soát các đối tượng nghi vấn tại khu vực anh T. bị mất trộm xe máy.

Qua đó, xác định đối tượng trộm cắp xe máy là Nguyễn Thành Đ. (SN 1999, ở Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cùng trú tại phòng trọ với anh T.

Biết không thể trốn tội, đối tượng Nguyễn Thành Đ. đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình.

Công an phường Yên Phụ đã bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật có liên quan cho Công an quận Tây Hồ để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khởi tố 2 thanh niên trộm cắp tài sản

Trưa 24/8, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Thanh Châu (SN 1996, ở Chi Lăng, Lạng Sơn) và Phan Văn Tài (SN 2001, ở Yên Thành, Nghệ An) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an xác định, khoảng 0h45 ngày 10/8, Tổ công tác của Công an xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn đã phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn tại khu vực thôn 6.

Tiến hành kiểm tra, 2 thanh niên đã không xuất trình được giấy tờ xe nên tổ công tác đã đưa về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận đã lấy trộm chiếc xe trên tại thôn 5 xã Tiến Xuân.