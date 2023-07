Ngày 23/7, Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

3 đối tượng gồm: Lê Hoàng Tuấn (30 tuổi), Lục Văn Tiến (39 tuổi) và Trần Văn Kiệt (23 tuổi) đều ngụ tỉnh Bình Phước.

Cần tiền tiêu xài nên 3 đối tượng đã thuê ô tô để làm phương tiện đi trộm cắp tài sản. Đến rạng sáng 19/7, các đối tượng di chuyển ô tô đến huyện Cẩm Mỹ để tìm nhà người dân sơ hở để trộm tài sản.

Khi đến trước văn phòng luật sư T.P (ấp 1, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ), phát hiện có xe máy biển số 60H1-150.62 của anh Trương Quang Huy (25 tuổi, là nhân viên văn phòng luật sư), nhóm đối tượng đã phá khóa cổng, đột nhập vào trong sân trộm xe máy rồi tẩu thoát.

Các đối tượng và công cụ gây án. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, công an huyện đã triển khai lực lượng vây bắt nhóm đối tượng trên. Đến khuya cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được Tuấn, Tiến và Kiệt khi các đối tượng đang lẩn trốn tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên 3 đối tượng đã bàn bạc và thuê ô tô của ông Nguyễn Như H. (ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) làm phương tiện để đi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lục Văn Tiến khai nhận đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, còn Trần Văn Kiệt có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và tội trộm cắp tài sản.

Cơ quan Công an huyện Cẩm Mỹ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.