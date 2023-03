Công an quận 8, TP.HCM vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM bắt giữ 2 nghi can trong vụ dùng súng cướp ngân hàng Sacombank ở đường Phạm Thế Hiển, quận 8 vào chiều 3/3.

Hiện công an chưa thông tin về danh tính và chi tiết liên quan nhằm mở rộng điều tra.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Linh An

Như đã thông tin, khoảng 14h10 chiều 3/3, có hai thanh niên đi trên một xe máy vào ngân hàng trên. Khi vừa vào trong, một trong hai thanh niên rút một vật giống súng ngắn đe dọa các nhân viên và bảo vệ của ngân hàng. Chúng yêu cầu đưa tiền.

Vụ việc khiến nhiều người có mặt hoảng loạn. Tuy nhiên, sau chừng 1 phút thì hai thanh niên chạy ra ngoài, lên xe máy thoát thân.

Sau khi nhận tin báo, công an đã vào cuộc. Qua trích xuất camera an ninh tại hiện trường các tuyến đường xung quanh, công an đã xác định nhân dạng của hai nghi can.

Trong đó kẻ cầm súng đe dọa thực hiện hành vi cướp là một thanh niên đội nón, đeo khẩu trang, khoác áo màu; người còn lại đội nón, đeo khẩu trang, mặc áo trắng.