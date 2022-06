Bắt hai kẻ giơ thẻ hiệp sĩ TP.HCM, còng tay người đi đường cướp tài sản

Công an quận 12 đang tạm giữ hình sự hai đối tượng nói trên là Nguyễn Ngọc Ngà và Triệu Hoàng Vỹ (cùng 17 tuổi) để mở rộng điều tra, xử lý.

Hai đối tượng khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, tối 28/5 Ngà và Vỹ gặp nhau, do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ra kế hoạch chặn xe người đi đường, giả làm lực lượng phòng, chống tội phạm để lấy cớ kiểm tra hành chính rồi ra tay cướp tài sản. Chúng thủ sẵn một còng số 8 và một thẻ màu đỏ có ghi là thành viên đội hiệp sĩ TP.HCM.

Khi đến địa bàn phường Thạnh Lộc, quận 12 thì phát hiện em C. (17 tuổi) chạy xe gắn máy một mình nên chúng đeo bám theo sau. Lúc C. dừng xe ven đường thì hai đối tượng ập đến chặn đầu xe.

Ngà đưa ra chiếc thẻ màu đỏ nói trên, xưng là lực lượng phòng, chống tội phạm đang làm nhiệm vụ tuần tra, yêu cầu C. xuất trình giấy tờ để kiểm tra hành chính. Sau đó, Ngà lấy còng số 8 còng tay C. lại rồi yêu cầu lên xe về phường giải quyết.

Ngà lấy điện thoại của C. rồi chở đi. Còn Vỹ đi xe gắn máy theo sau.

Thẻ thành viên đội hiệp sĩ TP.HCM do hai đối tượng sử dụng. Ảnh: Công an cung cấp

Khi đến trước một quán trà sữa ở đường TL17, phường Thạnh Lộc, hai đối tượng yêu cầu C. xuống xe, vào quán ngồi đợi, 15 phút sau sẽ có người đến giải quyết. Chúng rời đi, có lấy của C. xe gắn máy và điện thoại.

Chờ hoài không thấy ai đến giải quyết, C. tìm đến trụ sở Công an phường Thạnh Lộc, quận 12 để hỏi thì mới phát hiện bị dàn cảnh cướp trắng trợn.

Khi nhận tin báo, Công an quận 12 đã vào cuộc phối hợp cùng Công an phường Thạnh Lộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã khoanh vùng được những kẻ nghi vấn.

Đến tối 29/5 lực lượng Công an quận 12 phối hợp cùng Công an phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức bắt giữ đối tượng Ngà khi đang điều khiển xe gắn máy vừa chiếm đoạt đi tìm mối bán. Đến hôm sau, công an đã truy xét, bắt giữ thêm đối tượng Vỹ.

Tại cơ quan công an chúng khai nhận cướp điện thoại của C. bán được 950 ngàn đồng. Còn xe gắn máy đang tìm cách tiêu thụ thì bị bắt.

Công an tình nghi có thể hai đối tượng đã thực hiện nhiều vụ nên đang mở rộng điều tra.

Trường An