Bắt kẻ cầm kéo cướp ở cửa hàng Bách Hoá Xanh tại TP.HCM

Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang tạm giữ nghi can Phan Trường Giang (29 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú quân Tân Bình) để xử lý về tội “Cướp tài sản”.

Công an đưa nghi can Phan Trường Giang đến thực nghiệm hiện trường vụ cướp. Ảnh: T.L

Trước đó, 13h40 chiều 20/11, một thanh niên đi xe gắn máy đến cửa hàng Bách Hoá Xanh, đường Song Hành, xã Trung Chánh, huyên Hóc Môn rồi vào trong mua hàng như một người khách. Bất ngờ, nam thanh niên rút kéo uy hiếp nữ nhân viên để cướp tài sản.

Sau khi cướp được 5 triệu đồng, nghi can ra ngoài lấy xe tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và trích xuất hình ảnh camera ở nhiều vị trí. Qua đó, Công an đã xác định được nghi can gây án là Phan Trường Giang nên tổ chức truy bắt.

16 tiếng sau khi xảy ra vụ cướp, đến sáng 21/11, khi Giang đang ngồi quán cà phê tại đường Bình Giã, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trinh sát đã ập vào khống chế nhanh gọn. Bước đầu Giang thừa nhận hành vi cướp như trên.