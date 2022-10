Bắt kẻ dùng dao giết người sau 31 năm trốn truy nã

Chiều ngày 11/10, thông tin từ phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an xã Thọ Hợp (Quỳ Hợp) bắt giữ đối tượng Trần Văn Dần (SN 1962, trú tại xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk). Đây là đối tượng trốn truy nã 31 năm.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Trần Văn Dần bị Công an huyện Quỳ Hợp ra lệnh truy nã về hành vi "giết người" vào năm 1991.

Cụ thể, vào khoảng 13h30 ngày 12/8/1991, do mâu thuẫn tình cảm nên Trần Văn Dần đã đánh vợ. Sau đó, Dần đến Xí nghiệp Liên hiệp thiếc Quỳ Hợp, dùng dao nhọn đâm xuyên ngực 1 người đàn ông làm thủ kho tại xí nghiệp.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Dần bỏ trốn vào miền Nam. 6 năm sau, khi tìm được chỗ ở lâu dài, đối tượng lén trở về Nghệ An đưa vợ con vào Đắk Lắk sinh sống.

Đối tượng Trần Văn Dần bị bắt giữ sau 31 năm trốn nã - Ảnh Đức Vũ

Quá trình lẩn trốn, đối tượng đã vứt bỏ hết giấy tờ tùy thân, thay đổi tên đệm thành Trần Duy Dần.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định được Dần đang cư trú ở Đắk Lắk.

Ngày 10/10/2022, Tổ công tác bất ngờ tiếp cận, bắt giữ đối tượng truy nã Trần Văn Dần khi đang ở nhà tại xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Hoà Bình