Hành trình ẩn náu của kẻ buôn ma tuý trốn nã 19 năm ở nước ngoài vừa sa lưới

Sáng (1/7), Công an huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa dẫn giải thành công đối tượng Phan Đình Quang (SN 1984, trú khối 6, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương) từ TP.HCM về Nghệ An.

Quang là đối tượng bị Công an huyện Đô Lương ra quyết định truy nã từ ngày 2/10/2003, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong suốt 19 năm trốn truy nã, đối tượng không liên lạc với người Việt Nam, không sử dụng mạng xã hội.

Đối tượng Phan Đình Quang tại cơ quan công an - Ảnh Công an Nghệ An

Quá trình ẩn náu tại nước ngoài, Quang thường xuyên thay đổi chỗ ở và chỉ làm thuê cho người bản địa. Quang đã khiến cho lực lượng chức năng gặp khó khăn trong việc xác minh vị trí cũng như lần tìm tung tích.

Đầu tháng 6/2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đô Lương phát hiện và xác định được đối tượng Phan Đình Quang từ nước ngoài về TP.HCM.

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã cử tổ công tác vào tận nơi để bắt giữ thành công đối tượng.

Quá trình bắt giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Công an huyện Đô Lương đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Đình Quang và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hòa Bình