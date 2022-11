Bắt khẩn cấp nghi phạm đâm 2 người thương vong ở TP Thủ Đức

Tối 18/11, Công an TP.HCM đã bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Quang (29 tuổi, quê Nghệ An). Hiện Công an đang lấy lời khai của Quang và củng cố hồ sơ để chuyển giao cho Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân tử vong là Phạm Văn H., còn người bị thương tích là Phạm Tiến D. (đều 26 tuổi và cùng quê Quảng Bình).

Hiện trường vụ truy sát khiến 1 người chết và 1 người bị thương. Ảnh T.C

Theo điều tra, tối 17/11 nghi can Quang cùng các nạn nhân H, D và một số người khác tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ nằm trong hẻm 131 đường số 6, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức.

Khi ăn nhậu, giữa Quang và một số người khác xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả nhưng được người dân can ngăn. Sau đó, Quang bỏ đi, còn những người khác qua TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương tiếp tục hát karaoke.

Giữa khuya, nhóm của H, D về phòng trọ. Khi vừa đến đầu hẻm Quang chờ sẵn, cầm hung khí phục kích…

Quang đâm anh H. và anh D. bị thương. Khi anh H điều khiển xe gắn máy chạy thoát thì Quang đuổi theo, dùng hung khí đâm gục xuống đường.

Sau khi gây án, Quang bỏ trốn và đến nay đã bị bắt giữ.

Còn nạn nhân D. bị thương tích nặng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.