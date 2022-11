Nhóm thanh niên hỗn chiến, một người chết gục cạnh xe máy

Các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an TP.Thủ Đức đang phong toả, khám nghiệm hiện trường, tử thi và khẩn trương truy bắt nghi can gây án.

Nửa đêm 17/11, người dân ở đường số 6, phường Linh Xuân, TP.Thủ Đức nghe tiếng ồn ào. Họ thấy nhóm thanh niên hỗn chiến sau khi ăn nhậu.

Công an xác định, vụ án mạng khiến một người chết và một người bị thương xuất phát từ mâu thuẫn ăn nhậu. Ảnh: T.C

Sau đó, người dân phát hiện một thanh niên gục chết trên đường cạnh một xe gắn máy và một thanh niên bị thương nặng trong một dãy trọ cách đó vài trăm mét. Người bị thương ngay lập tức được đưa đi cấp cứu.

Công an xác định, nạn nhân tử vong là Phạm Văn H (26 tuổi, quê Quảng Bình), trên cơ thể có nhiều thương tích do bị đâm.

Người bị thương là Phạm Tiến D (26 tuổi, cùng quê Quảng Bình).

Công an làm rõ, nhóm thanh niên khi ăn nhậu đã xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả rồi truy sát nhau. Bước đầu đã xác định nghi can gây án tên Q. Q bỏ trốn, hiện công an đang khẩn trương truy bắt.