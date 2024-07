XEM CLIP:

Ngày 10/7, Công an quận 1, TPHCM vẫn đang phối hợp cùng Công an phường Bến Thành điều tra vụ ẩu đả nói trên và mời những người có liên quan lên làm việc.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip về vụ ẩu đả giữa trung tâm TPHCM. Theo clip, người phụ nữ cầm gậy bóng chày ẩu đả với người đàn ông cầm 1 đoạn cây ngắn.

Vụ ẩu đả diễn ra giữa đường, có nhiều người qua lại. Người đàn ông trong clip cố giành giật lấy gậy bóng chày trên tay người phụ nữ nhưng không được và bị té xuống vỉa hè. Lúc này, một thanh niên gần đó vào can ngăn.

Camera ở cửa hàng bán đồ thể thao ghi lại diễn biến vụ ẩu đả. Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận 1 phối hợp cùng Công an phường vào cuộc điều tra xử lý. Công an xác định, vụ việc trong clip phản ánh xảy ra tối 3/6 tại đường Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1. Người đàn ông trong clip là ông Phan Văn L., còn người phụ nữ là Phan Thanh T. Hai người có quan hệ chú cháu và cùng buôn bán cửa hàng đồ thể thao trên đường Huyền Trân Công Chúa.

Trước thời điểm xảy ra vụ việc, bà T. có lời qua tiếng lại với vợ ông L. qua điện thoại rồi qua cửa hàng ông L.. Sau đó, giữa hai chú cháu xảy ra vụ ẩu đả như trên mạng xã hội lan truyền.

Công an quận 1 đang trưng cầu giám định thương tích đối với ông L. để có căn cứ xử lý vụ việc. Ảnh: L.A

Đến nay, công an đã mời các bên liên quan lên làm việc, thu giữ 1 gậy bóng chày của bà T. , đoạn cây gỗ dài khoảng 40cm của ông L. và trích xuất hình ảnh camera quanh khu vực. Đồng thời, trưng cầu giám định thương tích của ông L. để có căn cứ xử lý vụ việc theo pháp luật.