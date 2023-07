Ngày 1/7, tờ SBS News đưa tin, nam ca sĩ Yoon Hyuk (thành viên nhóm nhạc December) bị cảnh sát bắt giữ vì tội lừa đảo. Đại diện văn phòng công tố Incheon cho biết, nam ca sĩ chiếm đoạt tài sản của hơn 20 người. Tổng số tiền Yoon Hyuk lừa lên đến 1 tỷ won (khoảng hơn 17 tỷ đồng).

Yoon Hyuk lợi dụng danh tiếng, vay tiền nhiều người, hứa trả gốc cộng với lãi suất cao. Nhưng sau đó anh biến mất cùng khoản tiền lớn. Theo báo cáo, nạn nhân gồm bạn thân, một số nghệ sĩ, quản lý và đồng nghiệp hoạt động trong ngành luật.

Nam ca sĩ Yoon Hyuk bị bắt khẩn cấp vì tội lừa đảo nhiều người.

Chia sẻ với truyền thông, một nạn nhân bức xúc: "Tôi tình cờ gặp Yoon Hyuk vào tháng 9/2022. Anh ấy hứa trả tôi tiền gốc và lãi suất lên đến 15-30%. Tôi cho Yoon Hyuk vay 100 triệu won (khoảng 1,7 tỷ đồng), nhưng đến nay vẫn chưa nhận lại được tiền".

"Tôi cho Yoon Hyuk vay tiền vì anh ấy gặp khó khăn. Tuy nhiên, anh ta đã không trả lại. Về sau, tôi mới nhận ra, Yoon Hyuk bịa ra câu chuyện gia đình gặp khó khăn để lừa đảo", một nạn nhân khác nói.

Tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ sau khi thẩm vấn Yoon Hyuk vì nghi ngờ anh có hành động tiêu hủy bằng chứng hoặc bỏ trốn. Phiên tòa đầu tiên được tổ chức ngày 7/7 tại tòa án quận Incheon.

Trước đó, năm 2017, Yoon Hyuk từng bị cảnh sát bắt vì lái xe trong lúc say rượu và không có giấy phép.

Yoon Hyuk ra mắt khán giả năm 2007 với tư cách nghệ sĩ solo. Anh được nhiều người biết đến là thành viên nhóm nhạc December với một số bản hit như: Honesty, Tears in heaven... Năm 2017, nam ca sĩ trở lại với sự nghiệp solo, phát hành OST I ​​don't know my heart so sick cho phim truyền hình The one and only me.