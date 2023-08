Ngày 31/8, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin chính thức vụ chết người tại trụ sở Công an xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng.

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, khoảng 18h30 ngày 28/8, ông Trần Văn Đảm (57 tuổi, ngụ xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng) sau khi uống rượu bia có hành vi gây mất an ninh trật tự nên người dân địa phương gọi điện báo Công an xã Tân Thành B đến xử lý.

Thiếu tá Hồ Thanh Hòa, Phó Trưởng Công an xã cùng với 3 Công an viên đến thuyết phục và mời ông Đảm về trụ sở làm việc.

Tại đây, ông Đảm nói lớn tiếng, chửi mắng lực lượng Công an xã. Tức giận, không kiềm chế được bản thân nên Thiếu tá Hòa dùng chân đá vào người ông Đảm rồi bỏ đi ra ngồi ở băng ghế phía trước.

Khoảng 10 phút sau, Thiếu tá Hòa thấy ông Đảm nằm bất tỉnh, có hơi thở yếu, co giật nên chở người đàn ông này đến Trạm y tế cấp cứu. Khi đến Trạm y tế thì nhân viên y tế chẩn đoán ông Đảm đã tử vong.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra làm rõ vụ việc. Qua đó xác định Thiếu tá Hồ Thanh Hòa đã sử dụng vũ lực quá mức cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 30/8, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Thiếu tá Hồ Thanh Hòa.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Thanh Hòa về hành vi "Làm chết người trong khi thi hành công vụ".