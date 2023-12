Hôm nay 19/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan này đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Kha (SN 1999, trú tại khóm 6, phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "giết người".

Kha được xác định có liên quan đến vụ án "Giết người và Cố ý gây thương tích" xảy ra tối 16/12/2022 tại quán bar Liberty (TP Buôn Ma Thuột).

Kha tại cơ quan công an. Ảnh. CACC

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, ngày 16/12/2022, anh Trần Ngọc H. (trú tại phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) cùng nhóm bạn đến chơi tại bar Liberty (địa chỉ 47 - 49 đường Trần Hữu Dực, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột).

Tại đây, nhóm của anh H. ngồi nhậu cạnh bàn của nhóm Nguyễn Đình Kha. Trong quá trình ăn nhậu, giữa 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, 2 bên dùng ly thủy tinh ném nhau qua lại. Sau đó, Kha cùng một số đối tượng khác đã cầm dao đuổi đánh nhóm của anh H.

Hậu quả, anh H. bị nhóm của Kha dùng dao nhọn đâm 2 nhát vào lưng thấu qua phổi, với tỷ lệ thương tích 20%.

Sau khi gây án, Kha cùng đồng phạm rời khỏi hiện trường, đi vào TP.HCM và nhiều địa phương khác để lẩn trốn.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng đồng bọn của Kha là Bùi Quang Tú (SN 1994, trú tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) và Rmah Tra (SN 2001, trú tại thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "giết người".

Riêng Nguyễn Đình Kha đã bỏ trốn. Tuy nhiên, đến ngày 15/12/2023, công an đã phát hiện và bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Kha khi đối tượng này đang lẩn trốn tại tỉnh Cà Mau.