Ngày 19/7, nhiều người tham gia giao thông bất ngờ khi thấy trên một số tuyến phố ở Hà Nội có treo tấm biển lạ với nội dung tìm người dắt nhầm xe.

Tấm biển được in màu sặc sỡ, trên chất liệu bạt có chiều dài hơn 1m, treo trên các cột đèn chiếu sáng bên đường.

Trên biển có nội dung: “Tìm 2 anh dắt nhầm xe!!! Khu vực Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông”. Kèm theo đó là hình ảnh hai người đàn ông đèo nhau trên một chiếc xe máy. Hình ảnh được nhấn mạnh vào biển kiểm soát của xe máy là 29- H1 876.XX.

Tấm biển thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường

Theo ghi nhận của PV, tấm biển này được treo trên nhiều tuyến phố như Nguyễn Văn Lộc (Mộ Lao, Hà Đông), Trung Kính (Trung Hòa, Cầu Giấy), Ngụy Như Kon Tum, Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân), Khâm Thiên (Đống Đa)…

Cá biệt, tại phố Nguyễn Văn Lộc (Mộ Lao, Hà Đông) có đến 3 tấm biển được treo tại bến xe buýt, ngã 3… nơi tập trung đông người qua lại.

Nhiều người không khỏi bất ngờ khi đọc nội dung tấm biển. Anh Nguyễn Trung Kiên (Quang Trung, Hà Đông) chia sẻ: “Tôi đoán là ai đó bị mất trộm xe máy nên họ đã in tấm biển này để tìm xe”.

Tấm biển được treo tại các vị trí dễ nhìn, thu hút sự chú ý của người đi đường

Tấm biển được treo tại ngã ba Vũ Trọng Phụng - Ngụy Như Kon Tum (Thanh Xuân)

Một người phụ nữ sinh sống tại số nhà 29 Khâm Thiên (Đống Đa) cho biết, tấm biển này được treo trộm trước cửa nhà vào lúc đêm tối.

“Sáng ngủ dậy, tôi thấy ai đó đã treo tấm biển ở cột đèn trước của nhà tôi, tôi không biết họ treo nhằm mục đích gì vì trên biển không để lại số điện thoại hay bất cứ thông tin gì”, người phụ nữ này chia sẻ.

Tuy nhiên cũng có không ít người tỏ ra lo lắng khi tấm biển này được treo tại đường phố. Anh Nguyễn Quang Hòa (Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa) nói, nếu như nội dung trên tấm biển không đúng sự thật thì sẽ rất phiền phức cho hai người đàn ông in trên tấm biển.

Theo Chỉ huy Công an phường Khâm Thiên, việc treo các biển dạng quảng cáo như phản ánh là tự phát.

Theo thẩm quyền quản lý, UBND phường nếu phát hiện được người treo biển tự phát sẽ bị lập biên bản xử phạt.

Vị Chỉ huy Công an phường Khâm Thiên cũng cho biết thêm, sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị sẽ báo cáo cho UBND phường tiến hành rà soát, tháo gỡ biển quảng cáo sai trên địa bàn phường.

Chỉ huy Công an phường Khâm Thiên nhấn mạnh, nếu công dân phát hiện bị mất trộm xe tại đâu thì ra Công an phường nơi đó để trình báo, lực lượng Công an sẽ tiếp nhận, ra thông báo truy tìm… Việc tự in, tự treo thông báo là hành vi vi phạm pháp luật.