Ngày 9/8, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, Công an thị xã Nghi Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Tuyết (SN 1975) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 18/7, bà Tuyết cùng em gái là Nguyễn Thị P. (SN 1978, trú cùng địa phương) đã mang xô, chậu đựng chất bẩn ngồi ngay giữa đường cản trở không cho công nhân lên thi công vị trí chân cột VT63, đường điện 500kV Bắc - Nam, mạch 3 đoạn qua thôn Hợp Nhất, xã Phú Lâm.

Đối tượng Nguyễn Thị Tuyết. Ảnh: CACC

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến vận động, tuyên truyền, giải thích nhưng bà Tuyết không chấp hành mà còn chửi bới và dùng nước trong xô chứa chất bẩn (mắm tôm) hất vào người Trưởng Công an xã Phú Lâm và Trưởng Công an xã Phú Sơn.

Tiếp sau đó, tổ công tác vẫn tiếp tục tuyên truyền, giải thích nhưng bà Tuyết vẫn không chấp hành mà còn tiếp tục chửi bới và chống đối, buộc tổ công tác phải khống chế, bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở Công an xã Phú Lâm.

Được biết, trong quá trình giải phóng mặt bằng đường điện 500kV Bắc - Nam mạch 3, đoạn qua đất nhà bà Tuyết đã nhận 200 triệu đồng đền bù. Ngoài ra, đơn vị thi công cũng đã trả cho bà Tuyết hơn 400 triệu đồng để mở rộng đường, tiền thuê tập kết vật liệu...

Tuy đã nhận tiền nhưng bà Tuyết vẫn đưa ra nhiều yêu cầu bắt đơn vị thi công phải chi thêm tiền và liên tục gây cản trở thi công.