Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra đối với đối tượng Lâm Ngọc Yến (35 tuổi, quê Cà Mau).

Công an quận 1 cũng đã bàn giao Lâm Ngọc Yến cho Công an tỉnh Cà Mau để xử lý theo quyết định truy nã của Công an tỉnh này.

Lâm Ngọc Yến khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Được biết, năm 2020 Yến bị TAND TP.Vinh (tỉnh Nghệ An) tuyên phạt 33 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng được tạm hoãn thi hành án vì đang mang thai. Tuy nhiên, Yến tiếp tục gây án và năm 2022 và bị TAND TP.Huế tuyên 8 năm tù cũng về tội danh trên nhưng cũng được hoãn thi hành án.

Từ tháng 8/2022 đến nay, Yến bị áp dụng cấm đi khỏi nơi cư trú, ở khóm 1, phường 4 (TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau), nhưng đã bỏ đi khỏi địa phương và bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh này ra quyết định truy nã.

Tuy nhiên, vì nghiện ma túy và cần tiền tiêu xài nên Yến nghĩ ra cách giả làm nghệ sĩ nổi tiếng để lừa đảo.

Cụ thể, thông qua Facebook ảo mang tên “Liên Nguyễn”, Yến lang thang trên mạng xã hội và tìm hiểu thông tin về nghệ sĩ T.Q.A. và những mối quan hệ của nghệ sĩ này. Trên trang của T.Q.A., Yến tìm thấy số điện thoại của người quản lý của nghệ sĩ này, là anh N.N.T.

Yến sử dụng 2 sim rác, tạo 2 tài khoản Viber mang tên nghệ sĩ T.Q.A. và N.T.T.

Ban đầu, Yến sử dụng Viber T.Q.A. giả làm nghệ sĩ này để nhắn đến số Viber của người quản lý, là anh N.N.T. trao đổi về việc đi du lịch Thái Lan, rồi yêu cầu anh T. chuyển các khoản tiền như: Vé máy bay, chi phí khách sạn, mua hàng hóa… vào tài khoản ngân hàng đứng tên Lâm Ngọc Yến và Nguyen Duc Quang. Do tưởng là nghệ sĩ T.Q.A. nên anh T. đã chuyển 98 triệu đồng theo yêu cầu, qua 2 số tài khoản nói trên.

Để tạo lòng tin, Yến còn cắt ghép hình ảnh thể hiện có những giao dịch từ tài khoản giả là nghệ sĩ T.Q.A. để gửi qua Viber cho quản lý T.

Yến tiếp tục giả T.Q.A. nhắn tin nhờ quản lý T. chuyển tiền cho mẹ ruột của nghệ sĩ ở Mỹ. Anh T. nghi ngờ, gọi điện thoại video nhưng Yến không bắt máy.

Biết hành vi đã bị anh T. phát hiện nên Yến xóa 2 tài khoản Viber, vứt bỏ 2 sim rác và rút tiền trong 2 tài khoản để chiếm đoạt.

Khi tiếp nhận trình báo của anh T., Công an quận 1 vào cuộc đã nhanh chóng xác định về 2 tài khoản ngân hàng đã nhận tiền lừa đảo. Công an truy xét, đã tạm giữ Yến để điều tra.

Bước đầu, Yến thừa nhận hành vi và khai báo, tài khoản Lâm Ngọc Yến là tài khoản ngân hàng chính chủ, còn tài khoản đứng tên Nguyen Duc Quang để nhận tiền lừa đảo là nhờ một người bạn nhận dùm.