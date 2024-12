Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long hôm nay (27/12) khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thu (51 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 11/2023-7/2024, bà Thu đưa ra thông tin gian dối với ông V.V.H.P. (56 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) là có thửa đất ở Phú Quốc và có người hỏi mua với giá 18,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bà Thu nói cần tiền làm giấy xác nhận độc thân và đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để không còn ghi tên chồng trên đó.

Mục đích của bà Thu là nhờ ông P. vay tiền hộ để làm giấy tờ đất. Người phụ nữ này hứa sau khi hoàn tất sẽ cho ông P. thêm 5 tỷ đồng.

Tin lời, ông P. nhiều lần chuyển tiền. Bà Thu đã chiếm đoạt số tiền đó.

Bước đầu điều tra, công an làm rõ bà Thu lừa đảo của ông P. khoảng 8 tỷ đồng.