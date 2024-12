Hôm nay (26/12), Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TPHCM tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Dung (biệt danh “chị Hai", 46 tuổi, ngụ ở địa phương) về tội “Chứa mại dâm”.

Dung hiện là chủ 3 cơ sở massage ở huyện Bình Chánh gồm: Tây Đô, Phát Tài, Ngọc Dung.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Dung, biệt danh "chị Hai". Ảnh: Công an cung cấp

Cùng bị khởi tố về tội danh này còn có 4 đối tượng là quản lý của 3 cơ sở massage gồm: Nguyễn Duy Lam (54 tuổi, quê An Giang); Trần Thị Chuyền (30 tuổi, quê Bạc Liêu); Nguyễn Hồng Phúc (25 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Lê Văn Của (41 tuổi, quê Hậu Giang).

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, trinh sát Công an huyện Bình Chánh phát hiện tại 3 cơ sở massage do Dung làm chủ có hoạt động nữ tiếp viên mua bán dâm với khách ngay tại chỗ. Công an huyện xác lập chuyên án để đấu tranh.

Một trong 3 cơ sở massage biến tướng do Dung làm chủ. Ảnh: Công an cung cấp

Tối 19/12, lực lượng đội Cảnh sát hình sự bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính 3 cơ sở Tây Đô, Phát Tài, Ngọc Dung. Công an lần lượt bắt quả tang tại 3 nơi này có 7 trường hợp nữ tiếp viên bán dâm cho khách tại phòng massage với giá 1,2 triệu đồng/người/lượt.

Công an làm rõ, bắt giữ Dung cùng 4 quản lý của các cơ sở để điều tra.

Theo điều tra, Dung “bật đèn xanh” cho các nữ tiếp viên mua bán dâm tại chỗ. Khi vào quán, khách mua vé các loại thì nữ tiếp viên được hưởng 50% tiền vé; khi mua bán dâm thì hưởng thêm 500 nghìn đồng/lượt. Theo quy định chung thì giá mua bán dâm là 1,2 triệu đồng/lượt.

Dung tạo các nhóm kín trên mạng xã hội bao gồm cả các quản lý, nữ tiếp viên để quản lý hoạt động mua bán dâm. Cuối ngày, các quản lý tổng hợp khoản thu để giao lại cho “chị Hai”.