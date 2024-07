Ngày 4/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện An Minh khởi tố, bắt tạm giam Đặng Văn Thắm (41 tuổi, ngụ xã Vân Khánh, huyện An Minh) về về tội "gây rối trật tự công cộng".

Đặng Văn Thắm bị bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CTV

Thắm bị bắt giữ vì có liên quan đến nhóm đối tượng hoạt động phạm tội gây mất an ninh trật tự trên địa bàn các huyện, thành phố ven biển từ huyện An Minh đến huyện Kiên Lương (Kiên Giang), do Phạm Minh Quyết (40 tuổi, ngụ cùng địa phương với Thắm) cầm đầu.

Theo cơ quan công an, từ tháng 7/2023 đến nay, Quyết và Thắm cùng một số đối tượng khác đã cấu kết với nhau, tự ý bao chiếm mặt nước biển trên vùng khai thác tự do ven biển từ An Minh đến Kiên Lương.

Khi người dân đến đánh bắt, thu mua hải sản trên vùng biển nói trên bị các đối tượng này đánh đuổi không cho đánh bắt, thu mua hoặc cho đánh bắt nhưng phải bán cho chúng với giá thấp.

Nếu người dân không đồng ý, các đối tượng này lập tức uy hiếp, đe dọa, thậm chí dùng hung khí rượt đuổi, đánh trọng thương người dân. Đến nay, cơ quan Công an đã bắt tạm giam 7 đối tượng trong vụ án.

Công an tỉnh Kiên Giang thông báo rộng rãi đến người dân, ai từng là bị hại trong các vụ việc cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích... do nhóm đối tượng trên gây ra, thì mạnh dạn tố giác tội phạm. Tất cả thông tin của người dân cung cấp cho lực lượng công an sẽ được giữ bí mật, bảo đảm an toàn đối với người cung cấp.