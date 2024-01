Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Viện kiểm sát tỉnh thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Ngọc Chơn (39 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất) và Đoàn Hữu Nghị (56 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn, An Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Phạm Ngọc Chơn và Đoàn Hữu Nghị (bên trái qua). Ảnh: Văn Vũ

Theo cơ quan công an, Đoàn Hữu Nghị khi chưa được sở hữu 49% cổ phần của bà P.T.T.H tại Công ty TNHH Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang (tại huyện Hòn Đất) nhưng lại ký hợp đồng chuyển nhượng góp vốn.

Đối tượng này đã chuyển nhượng 15% vốn góp thực tế (gồm 5 thửa đất với diện tích 308 ha) cho Phạm Ngọc Chơn với giá trên 67 tỷ đồng để chiếm đoạt số tiền 3 tỷ đồng.

Đồng thời, Nghị đã cấu kết với Chơn đưa ra thông tin sai sự thật rằng bản thân Chơn được quyền sử dụng đất của Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang để cho 6 người dân tại huyện Hòn Đất tin tưởng làm hợp đồng thuê đất nông nghiệp. Qua đó, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền trên 2,9 tỷ đồng.

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại nhà của Chơn và Nghị, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của 2 bị can để phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân địa phương, mặc dù mới học hết lớp 1 nhưng Chơn đã thành lập công ty bảo vệ và khai thác đất sét; ngoài ra đối tượng còn được biết đến là trùm bảo kê, dưới trướng có rất nhiều "đàn em"… Đối tượng này từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản công trình an ninh quốc gia.

Tương tự như Chơn, Nghị cũng mới học hết lớp 1 và cũng làm giám đốc công ty do đối tượng mở tại nhà riêng.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhà của Nghị, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng. Ảnh: Văn Vũ

Liên quan đến “đàn em” của Chơn, Công an tỉnh Kiên Giang đã tiến hành truy xét, bắt giữ các đối tượng Phạm Văn Trinh (35 tuổi), Dương Văn Tiền (23 tuổi), Tạ Văn Phương (25 tuổi), Trần Đặng Ngọc Hiền và Trần Văn Giỏi vì đã có hành vi dùng hung khí, súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn.

Theo cơ quan công an, tối ngày 12/1, Trinh tập hợp nhóm của mình, chuẩn bị hung khí, súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn với Trần Văn Vũ (32 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất).

Đến khoảng 19h50 cùng ngày, khi chạy xe máy trên quốc lộ 80, đoạn qua xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất thì nhóm của Trinh gặp nhóm của Vũ.

Cả 2 nhóm sau đó sử dụng hung khí lao vào đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, các đối tượng sử dụng súng tự chế để bắn trả đối phương. Hậu quả, Trinh bị thương ở vùng ngực.

Các đối tượng sử dụng súng bắn nhau bị bắt giữ. Ảnh: Văn Vũ

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang cử tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an huyện Hòn Đất tiến hành truy bắt các đối tượng có liên quan.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ; lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.

Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, việc bắt giữ kịp thời các đối tượng lừa đảo và dùng súng bắn nhau trong đợt ra quân trấn áp tội phạm bảo vệ Tết nguyên đán đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.