Bắt nguyên cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an chiều 4/10 xác nhận với VietNamNet, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Hà vì liên quan đến vụ án Đưa, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các đơn vị địa phương liên quan.

Ngoài ông Nguyễn Hồng Hà, Cơ quan An ninh điều tra còn khởi tố, bắt tạm giam đối với: Bà Nguyễn Lê Ngọc Anh, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; ông Hoàng Anh Kiếm (nghề nghiệp tự do) về tội Đưa hối lộ.

Sau khi được Viện KSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định và lệnh nêu trên đúng quy định. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định.