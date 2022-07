Bắt Nguyễn Đăng Dũng sau 28 năm thay tên đổi họ trốn truy nã

Ngày 7/7, Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) cho biết đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vây bắt bị can Nguyễn Đăng Dũng (48 tuổi), người bị truy nã gần 28 năm trước về tội Giết người.

Theo hồ sơ, Dũng trú ở xã Phú Hiệp, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Năm 1994, sau khi ra tay giết người ở quận Bình Thạnh, TP.HCM thì bỏ trốn, bị phát lệnh truy nã.

Nguyễn Đăng Dũng bị bắt sau khi trốn truy nã gần 28 năm

Bị can Dũng khai, gần 28 năm qua đã đi nhiều nơi như Bình Định, Đồng Nai cùng các địa phương khác, làm đủ nghề để lẩn trốn. Ở mỗi tỉnh, người này liên tục thay tên và đổi họ để tránh bị phát hiện.

Gần đây, ông ta quen người phụ nữ ở xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa (Phú Yên) nên đã chuyển về sống với người này như vợ chồng. Bị can Nguyễn Đăng Dũng giả là người lao động, đi làm ăn xa, và luôn cố tỏ ra hiền lành để không ai biết về hành vi của mình.

Sau thời gian theo dõi, lực lượng cảnh sát đã tổ chức vây ráp, áp giải Nguyễn Đăng Dũng về TP.HCM để phục hồi điều tra với tội Giết người.

Xuân Ngọc