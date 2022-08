Bắt nhóm cướp nguy hiểm ở TP.HCM

Công an quận Gò Vấp đang tạm giữ hai nghi can Vũ Quang Huy và Nguyễn Thành Lâm (cùng 16 tuổi, đề ngụ huyện Hóc Môn) để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “Cướp tài sản”. Đồng thời, công an đang truy bắt hai đối tượng khác là Nguyễn Quốc Duy (16 tuổi) và Trần Kim Bảo (18 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp).

Nguyễn Thành Lâm (ảnh trái) và Vũ Quang Huy (ảnh phải) khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, rạng sáng 31/7 Công an phường 8, quận Gò Vấp nhận được trình báo của chị N.T.K.H. (28 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) về việc bị cướp tài sản là túi xách bên trong có một điện thoại và 800 ngàn đồng.

Chị H. cho biết, đang đi bộ ở đường số 21, phường 8 thì bị nhóm 4 thanh niên đi trên hai xe gắn máy ập đến chặn đầu. Hai thanh niên rút dao ra uy hiếp chị H. rồi cướp chiếc túi xách rồi bỏ đi.

Nhận trình báo của Công an phường 8, Ban chỉ huy Công an quận Gò Vấp xác định đây là nhóm cướp nguy hiểm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát ban chuyên án đã khoanh vùng được hai kẻ nghi vấn là Vũ Quang Huy và Nguyễn Thành Lâm hay xuất hiện ở một quán cà phê tại đường Quang Trung, phường 14. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, các trinh sát ban chuyên án đã phục kích, bắt giữ hai nghi can. Tại cơ quan công an, biết không thể chối cãi, hai nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Huy, Lâm khai đã cùng Duy, Bảo bàn nhau đi cướp để kiếm tiền tiêu xài. Thông qua mạng xã hội, chúng mua mã tấu tự chế và cất giấu ở bờ sông Vàm Thuật, phường 14 để dùng làm hung khí gây án.

Đến nay, nhóm đối tượng thừa nhận thực hiện 4 vụ cướp tại địa bàn quận Gò Vấp. Thủ đoạn của chúng là "săn mồi" nơi vắng vẻ, rút hung khí tấn công, uy hiếp nạn nhân để lấy sạch tài sản.

Vụ cướp của chị H., như nói trên, chúng khai, đã bán điện thoại cho một cửa hàng được 2,5 triệu đồng. Đáng nói một giờ trước khi cướp của chị H, nhóm đối tượng cũng dùng hung khí uy hiếp cướp một điện thoại của hai học sinh ngồi tại bờ sông Vàm Thuật...

Hiện Nguyễn Quốc Duy, Trần Kim Bảo đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an đề nghị các nghi can sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.