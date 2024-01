Mới đây, bà Nguyễn Thị Kim Tiến (SN 1965, trú tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ về hành vi “Lợi dụng quyền hạn, chức vụ gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi” hơn 5 tỷ đồng trong nhiều năm qua.

Trước khi bị bắt, bà Tiến đang giữ chức vụ giám đốc của Công ty CP dịch vụ thương mại Kim Tiến và HTX Kim Tiến đại phát.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh bắt giữ bà Nguyễn Thị Kim Tiến (ngoài cùng bên trái ảnh). Ảnh: CACC

Hàng chục phương tiện vận tải bị cơ quan công an tạm giữ. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, thời gian qua, phát hiện các lái xe chở đá, cây keo, vật liệu xây dựng… thường mắc các lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, bà Tiến đã tự giới thiệu mình là phóng viên, nhà báo, có nhiều mối quan hệ, có thể tác động, can thiệp xin các cơ quan chức năng bỏ qua lỗi cho tài xế vi phạm.

Để được “bảo kê”, chủ phương tiện phải đóng 10 triệu đồng/tháng cho bà Tiến.

Giấy giới thiệu ghi nguồn từ một tờ tạp chí mà công an thu được khi khám nhà bà Tiến. Ảnh: CACC

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở và trang trại của bà Tiến, bước đầu thu giữ: 7 giấy giới thiệu phóng viên của các tạp chí, 1 thẻ cộng tác viên, 1 giấy chứng nhận nghiệp vụ báo chí mang tên Nguyễn Thị Kim Tiến, 2 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 máy ảnh và nhiều tài liệu, vật chứng khác.

Theo ban chuyên án, thời gian qua hơn 70 chủ phương tiện đã đóng tiền hằng tháng cho bà Tiến; bước đầu xác định tổng số tiền bà Tiến trục lợi là hơn 5 tỷ đồng.

Từng tham gia cuộc thi hoa hậu

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước khi chuyển sang đầu tư kinh tế trang trại, bà Tiến là nữ doanh nhân kinh doanh vận tải và thương mại dịch vụ hàng hóa tiêu dùng.

Bà Tiến đang làm chủ trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, cá nước ngọt đạt tiêu chuẩn VietGAP. Trang trại của bà Tiến có doanh thu gần 25 tỷ đồng mỗi năm, lợi nhuận ròng 2 - 3 tỷ đồng. Có 10 lao động thường xuyên làm việc cho bà Tiến, nhận lương từ 8 - 10 triệu đồng/tháng.

Ngày 13/10/2023, bà Tiến nằm trong danh sách 100 người là chủ doanh nghiệp, hợp tác xã được vinh danh "Nông dân Việt Nam xuất sắc" ở 5 nhóm lĩnh vực khác nhau.

Bà Tiến trong trang trại nuôi lợn. Ảnh: TT

5 ngày trước, trên mạng xã hội, bà Tiến chia sẻ được mời tham gia buổi họp báo Hoa hậu doanh nhân Việt Nam 2024 với tư cách là "Người đẹp nhân ái", "Người đẹp áo dài" trong cuộc thi Hoa hậu thương hiệu Việt Nam năm 2022.

Bà Tiến chia sẻ được mời tham dự chương trình họp báo Hoa hậu doanh nhân Việt Nam năm 2024. Ảnh chụp màn hình

Năm 2021, bà Nguyễn Kim Tiến giành giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu ảnh quý bà thanh lịch Việt Nam.