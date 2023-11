Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Tĩnh) phát hiện nhóm công khai “Data chất lượng toàn quốc” với gần 1.000 thành viên.

Trên nhóm này có tài khoản Facebook “Thư vũ” do đối tượng Nhữ Thị Nguyên (SN 1988, trú tại TP.HCM) quản lý, sử dụng và thường xuyên đăng bài bán dữ liệu cá nhân từ công ty tài chính… Ngay sau đó, chuyên án được xác lập để đấu tranh, làm rõ.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng: Nguyễn Phúc Vinh (SN 1999, trú tỉnh Long An) và Nhữ Thị Nguyên đã nhiều lần thu thập, mua trên mạng xã hội hơn 45.000 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của các công ty tài chính để bán thu lợi nhuận. Nguyên và Vinh lập nhiều tài khoản Facebook, Telegram... đăng tải chào bán data.

Bị cáo Đinh Quốc Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra xác định, 2 đối tượng này đã bán hơn 600.000 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng cho nhiều người khác nhau, thu lợi bất chính số tiền trên 340 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện nhóm: Đinh Quốc Tuấn (SN 1987) và Nguyễn Thị Thắm (SN 1990, cùng trú TP. Hà Nội) và Nguyễn Xuân Tùng (SN 1990, trú tỉnh Yên Bái) mua dữ liệu cá nhân từ Vinh và Nguyên.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thị Thắm. Ảnh: CACC

Sau đó đã lập các trang website giả mạo có hình thức, giao diện giống của ngân hàng và công ty cho vay tài chính rồi liên hệ với khách hàng qua các dữ liệu đã mua. Khi bị hại có nhu cầu, các đối tượng yêu cầu phải nộp một khoản tiền mới được giải ngân. Tuy nhiên, khi nhận được tiền thì nhóm này chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023, nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên khắp cả nước với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Xuân Tùng, Đinh Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thắm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nhữ Thị Nguyên, Nguyễn Phúc Vinh về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.