80% các cơ quan, đơn vị tỉnh Bình Định cung cấp dữ liệu mở UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành kế hoạch cung cấp dữ liệu mở trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023 - 2025. Kế hoạch nhằm mục đích triển khai cung cấp dữ liệu mở, đạt chỉ tiêu trên 80% các cơ quan, đơn vị cung cấp dữ liệu mở vào cuối năm 2023; Thúc đẩy người dân, doanh nghiệp khai thác dữ liệu mở phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số. Để đạt được mục tiêu trên, các cơ quan, đơn vị quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn, an ninh đối với Hệ thống dữ liệu mở tỉnh Bình Định tại địa chỉ: https://opendata.binhdinh.gov.vn , đảm bảo quy định tại Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu trên hệ thống dữ liệu mở tỉnh Bình Định. Công bố các dữ liệu do các cơ quan, đơn vị thu thập, quản lý theo quy định công bố dữ liệu mở, mức độ tối thiểu cần đạt được trong từng giai đoạn kế hoạch theo yêu cầu tại Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh; Điều 19 và yêu cầu trong việc công bố dữ liệu mở của cơ quan nhà nước tại Điều 20, Nghị định 47/2020/NĐ-CP. Đảm bảo an toàn thông tin khi dữ liệu được quản lý, lưu trữ, xử lý, truyền tải trên hệ thống của mình. UBND tỉnh Bình Định, yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh phối hợp với Sở TT&TT thực hiện rà soát dữ liệu của cơ quan, đơn vị đã cung cấp, đăng tải trên Hệ thống dữ liệu mở tỉnh, phân loại đối với dữ liệu, ưu tiên cung cấp dữ liệu mở đối với dữ liệu mà người dân, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cao... Tổ chức lập Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở của cơ quan, đơn vị giai đoạn 2023- 2025. Đảm bảo đến hết năm 2023, mỗi đơn vị cung cấp và duy trì cung cấp ít nhất một bộ dữ liệu mở trên Hệ thống dữ liệu mở của tỉnh....