3 người này gồm: Wang LeeHyang (66 tuổi), Gim ChangDuok (72 tuổi) và Heo SeongHyun (48 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc), hiện bị Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM tạm giữ để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nhóm 3 người Hàn Quốc bị điều tra về tội "Trộm cắp tài sản". Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/5, Phòng Cảnh sát hình sự nhận tin báo tại gia đình bà N.T.T.N. (53 tuổi), ở phường Tân Phú (quận 7) bị kẻ trộm đột nhập. Theo bà N. trình báo, tài sản bị mất gồm: 200 triệu đồng, 30 ngàn USD, nhiều ngoại tệ khác, 1 đồng hồ, 1 nhẫn kim cương cùng vòng vàng nữ trang, với tổng giá trị lên đến 2 tỷ đồng.

Khi vào cuộc, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an quận 7 đã điều tra hiện trường, lần theo dấu vết, đưa vào diện nghi vấn một nhóm người Hàn Quốc. Khi phát hiện nhóm gồm 3 người Hàn Quốc có mặt tại một khách sạn ở đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành (quận 1), Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an quận 7, Công an quận 1 và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08) đưa tất cả về làm việc.

Nhóm người Hàn Quốc chia số tài sản trộm được, định tẩu thoát về nước nhưng không kịp. Ảnh: CACC

Qua đấu tranh, 3 người Hàn Quốc gồm: Wang LeeHyang, Gim ChangDuok và Heo SeongHyun, đã thừa nhận thực hiện vụ trộm.

Theo đó, chiều 19/5, nhóm người này lúc đó ở khách sạn tại phường Tân Phong (quận 7), đã bàn bạc cùng nhau đi trộm tài sản. Chúng lảng vảng quanh khu nhà giàu và chọn mục tiêu là nhà bà N, vì tắt đèn nên biết không có người ở nhà.

Ban đầu, Heo SeongHyun leo rào đột nhập vào bằng đường bên hông nhà, 2 người còn lại đứng ngoài cảnh giới. Heo SeongHyun dùng búa, xà beng phá cửa kính và cửa trước.

Tiếp đó, Gim ChangDuok cùng vào trong để tìm tài sản với Heo SeongHyun; chỉ còn 1 mình Wang LeeHyang ở trước nhà.

Vào trong, Heo SeongHyun phát hiện tại phòng ngủ ở tầng 2 có két sắt nên dùng búa, xà beng để phá. Sau đó, Heo SeongHyun gọi Gim ChangDuok đến, cùng nhau gom tiền, vàng bỏ vào ba lô rồi ra ngoài cùng đồng bọn tẩu thoát.

Trộm được tài sản lớn, nhóm 3 người về khách sạn để chia nhau. Liền sau đó, chúng chuyển đến thuê phòng tại một khách sạn ở đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành (quận 1), để chuẩn bị tẩu thoát về nước. Tuy nhiên, lực lượng công an kịp thời phát hiện, bắt giữ.