Bắt nhóm lừa bán thiên thạch, chiếm đoạt nửa tỷ đồng

Chiều 6/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Hiếu (41 tuổi, quê Tây Ninh), Âu Thị Xuân (56 tuổi, quê Kiên Giang), Trần Văn Nghĩa (60 tuổi), Lê Văn Tùng (44 tuổi) và Lê Văn Chi (46 tuổi, anh ruột Tùng, cùng ngụ An Giang) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Hiếu tại cơ quan Công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra ban đầu, 4 bị can nói trên cấu kết lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng ông C. (ngụ TP Châu Đốc, An Giang).

Theo đó, Hiếu được phân công tìm cách tiếp cận ông C. và giới thiệu có cục “thiên thạch”, trị giá khoảng 5.000 - 6.000 tỷ đồng và nhờ người đàn ông giới thiệu bán giúp, nếu bán được sẽ cho “hoa hồng” 5 - 6 tỷ đồng. Tin lời Hiếu, ông C. đồng ý đặt cọc 500 triệu đồng để nhận cục “thiên thạch” và tìm người mua.

Cục "thiên thạch" mà nhóm của Hiếu dùng để lừa nạn nhân. Ảnh: Tiến Tầm

Hồi tháng 7, nhóm của Hiếu hẹn ông C. đến quán nước tại thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, để giao tiền. Sau khi chiếm đoạt 500 triệu đồng của ông C., nhóm của Hiếu chia nhau tiêu xài rồi bỏ trốn.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Hiếu khi bị can này trốn tại tỉnh Tây Ninh. Sau đó, lần lượt các bị can còn lại cũng bị bắt giữ.

Các bị can Xuân, Nghĩa, Tùng, Chi. Ảnh: Tiến Tầm

Công an tỉnh An Giang đề nghị ai là bị hại của nhóm Hiếu thì liên hệ với cơ quan CSĐT để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.