Ngày 29/5, Công an tỉnh Lai Châu công bố chuyên án 0542V, đồng thời bắt giữ nhóm nam nữ tổ chức quan hệ tình dục rồi phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Nhóm nam nữ bị cơ quan công an bắt quả tang khi đang tổ chức quan hệ tình dục livestream trên mạng xã hội. Ảnh: CACC

Theo thông tin được công bố, qua việc nắm tình hình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, đầu tháng 5/2024, Công an TP Lai Châu phát hiện một số đối tượng có hành vi tổ chức các hoạt động khiêu dâm, truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ.

Sau thời gian xác minh, ngày 27/5, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, cơ quan công an bắt quả tang tại phòng 501 khách sạn Bảo An (phường Đoàn Kết, TP Lai Châu) một nhóm đối tượng nam nữ đang có hành vi khiêu dâm phát trực tiếp trên ứng dụng mạng xã hội.

Tại hiện trường, lực lượng phá án đã thu giữ nhiều điện thoại di động, bộ dụng cụ phát trực tiếp, mặt nạ, dương vật giả và một số vật dụng khác.

Nhóm nam nữ bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ điều tra. Ảnh: CACC

Quá trình mở rộng điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Vấn (30 tuổi, trú TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), là quản lý khách sạn Bảo An về hành vi tổ chức truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT ra quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Vấn, Lê Hoài Bảo Chung, Đỗ Xuân Phương, Giàng A Phương, Tòng Thị Pản, Lý A Khánh, Chenjiong, Lijia Wen, Li Tian Wen, Huang Zhong Jian.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận việc phát trực tiếp cảnh khiêu dâm lên không gian mạng để thu lợi bất chính.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra mở rộng.