Chiều 16/11, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Khắc Hiền (SN 1991, ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) về tội “Môi giới mại dâm và Cưỡng đoạt tài sản”, Vũ Kim Nhung (SN 1992, ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, hiện ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

2 bị can tại cơ quan công an. Ảnh CTV.

Công an xác định, thông qua mạng xã hội Vũ Kim Nhung quen biết với Nguyễn Khắc Hiền. Hiền sau đó có tình cảm với đối phương. Giữa tháng 7/2023, do thiếu tiền tiêu xài nên Nhung thực hiện bán dâm. Hiền muốn giúp tìm khách mua dâm và Nhung đồng ý.

Hiền truy cập các trang mạng đăng các bài viết với nội dung “Nhận massage tại nhà, dịch vụ từ A đến Z” kèm theo số điện thoại để khách liên hệ. Khi có khách, Hiền và Nhung nhắn tin thoả thuận giá cả và báo địa điểm.

Trưa 6/11, anh T. (SN 1992, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) truy cập mạng tìm dịch vụ mua bán dâm. Khi thấy bài đăng của Hiền, anh T. đã nhắn tin hỏi dịch vụ thì được báo giá 2 triệu đồng/lượt mua bán dâm.

Hai bên đồng ý giá cả và hẹn địa điểm để giao dịch tại phố Thái Hà. Đến 13h30 cùng ngày, anh T. đến địa chỉ đã hẹn. Tại đây, anh được Nhung đưa lên căn phòng ở tầng 4 của ngôi nhà. Nhung yêu cầu anh T. phải thanh toán 2 triệu đồng trước.

Sau khi hai bên thực hiện hành vi mua bán dâm xong, Nhung tiếp tục yêu cầu anh T. phải trả 3 triệu đồng, vì giá đi khách là 5 triệu đồng. Tuy nhiên, anh T không đồng ý trả thêm tiền. Lúc này Nhung đã gọi Hiền đến. Cặp đôi chửi bới, ép anh T. phải trả nốt 3 triệu đồng mới thả cho về.

Anh T. định gọi điện báo công an thì bị Hiền lao vào ngăn chặn và đe dọa. Sợ bị đánh nên anh T. đã chuyển 3 triệu đồng cho Hiền. Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã đến công an phường Trung Liệt trình báo.

Tiếp nhận trình báo, công an đã triệu tập Nguyễn Khắc Hiền và Vũ Kim Nhung đến trụ sở công an làm việc. Tối 6/11, Hiền xin đầu thú. Còn Nhung khi làm việc có thái độ quanh co, khai báo gian dối tên, tuổi, nhân thân nhưng cuối cùng cũng phải khai nhận hành vi phạm tội.