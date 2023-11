Ngày 6/11, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang thụ lý điều tra vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại đường Trần Quốc Nghiễn (phường Hồng Hải, TP Hạ Long).

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 17/10, nhóm thanh thiếu niên gồm: B.T.A. (16 tuổi) cùng N.M.S.; N.Q.T.; Đ.Q.T.; B.D.A.; Đ.H.H.; L.P.T. và P.B.H. (đều 15 tuổi, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) ngồi uống nước tại khu vực dốc cai nghiện (phường Yết Kiêu). Lúc này, cả nhóm cùng rủ nhau phóng nhanh, lạng lách, đánh võng ở ngoài đường, nếu gặp CSGT tuần tra thì điều khiển xe bỏ chạy.

Khi cả nhóm đi đến đoạn đường đầu cầu Bài Thơ thì Đ.N.N.N. điều khiển xe máy chở T.T.A. (cùng 14 tuổi, trú tại TP Hạ Long) nhập nhóm. Đến đoạn đường Quảng Trường 30/10, thấy chốt CSGT đang làm việc nên cả nhóm điều khiển xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng bỏ chạy.

Nhóm thanh niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng thách thức CSGT (Ảnh: CACC)

Bỏ chạy được khoảng 200- 300m, B.T.A. rủ cả nhóm điều khiển xe quay lại để trêu CSGT. Cả nhóm điều khiển xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, bấm còi ỉnh ỏi trên đường.

Tiếp đó, 21h20 ngày 20/10, B.T.A. điều khiển xe mang BKS 14P9 – 92XX đi lượn đường. Khi đi đến đoạn đường Trần Quốc Nghiễn do B.T.A. không đội mũ bảo hiểm, bị CSGT phát hiện, kiểm tra. Quá trình kiểm tra, CSGT thu giữ 1 gậy 3 khúc làm bằng kim loại trong tay áo bên trái của B.T.A.

Tại trụ sở Cơ quan CSĐT, cả nhóm đã thừa nhận hành vi của mình. Công an xác định, hành vi của nhóm đối tượng trên gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Hồng Hải và TP Hạ Long.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, khởi tố bị can đối với B.T.A. về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ khi có đủ căn cứ sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.