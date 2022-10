Bắt nhóm trộm điện thoại tại siêu thị trong đêm ngập lụt lịch sử ở Đà Nẵng

Ngày 18/10, Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lương Xuân Bình (SN 2003, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội "giết người".