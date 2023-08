Ngày 30/8 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 8 khám nghiệm hiện trường, điều tra về vụ án mạng vừa xảy ra tại phòng trọ ở hẻm 210 đường An Dương Vương, phường 16.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông P. (gần 60 tuổi, quê Nghệ An). Nghi can gây án bị bắt giữ là ông N. (hơn 50 tuổi, quê Hải Phòng).

Cả 2 đều là bảo vệ tại 1 chung cư gần đó.

Hiện trường vụ án mạng là phòng trọ của nhóm bảo vệ. Ảnh: Linh An

Trước đó, tối 29/8 người dân ở khu trọ nói trên nghe nhiều tiếng la hét, ồn ào. Liền lúc đó, người xung quanh thấy ông P. đi lảo đảo ra từ phòng trọ, tay ôm ngực rồi gục xuống đất.

Nghi can N. cầm con dao dính máu trên tay đi ra từ phòng trọ. Người dân đã ứng cứu nạn nhân và bắt giữ nghi can.

Khi nhận tin báo, công an địa phương đã có mặt tại hiện trường, tiến hành bắt giữ nghi can gây án. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo nhân chứng, hiện trường là căn phòng ở cuối dãy trọ, nơi chung sống của 4 người cùng làm bảo vệ.

Gần đây, nghi can N. không đi làm mà thường xuyên ăn nhậu. Nạn nhân P. có trách móc thì 2 người xảy ra mâu thuẫn, doạ dẫm, thách thức nhau.

Tối 29/8, ông P. đi làm về thì thấy N. đang ăn nhậu. 2 người lại xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến vụ án mạng.