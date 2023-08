Tối 19/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho hay, đơn vị đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi, ngụ ở địa phương) để điều tra, xử lý về tội “Giết người”.

Hiện trường vụ án mạng từ mâu thuẫn trong cuộc nhậu. Ảnh: Linh An

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Công an quận Phú Nhuận nhận được tin báo từ bệnh viện Sài Gòn ITO về việc vừa tiếp nhận 1 trường hợp tử vong, nghi do vật nhọn đâm xuyên lồng ngực. Qua điều tra, công an xác định nạn nhân là N.T.B (26 tuổi) đã bị 1 người khác đâm tại 1 quán nhậu ở đường Đỗ Tấn Phong, phường 9, quận Phú Nhuận.

Lấy lời khai của các nhân chứng, công an xác định kẻ gây án là Nguyễn Văn Dũng nên tổ chức truy bắt. Nhiều tổ công tác toả ra các hướng để theo dấu vết hung thủ.

Công an làm việc với người nhà của Dũng để vận động đối tượng ra đầu thú, tuy nhiên người nhà không liên lạc được. Trinh sát nắm bắt được thông tin, Dũng cũng bị thương tích khi gây án, có thể sẽ tìm đến bệnh viện để băng bó vết thương nên các lực lượng rà soát nhiều bệnh viện xung quanh.

Đúng như dự đoán, sau khi gây án không bao lâu, Dũng xuất hiện tại phòng cấp cứu của một bệnh viện để băng bó. Phát hiện bóng dáng nghi là trinh sát hình sự, Dũng liền lao ra khỏi phòng cấp cứu để tẩu thoát. Tuy nhiên, lực lượng mật phục đã bắt giữ nhanh chóng.

Tại cơ quan công an, Dũng khai, do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu nên nạn nhân B có dùng ly bia đánh vào đầu của Dũng. Khi bực tức, Dũng về nhà lấy hung khí là 1 cây xăm gạo tìm đến bàn nhậu để trả thù.

Khi đâm nạn nhân B gục tại hiện trường, Dũng đã vứt hung khí vào gốc cây gần đó và bỏ chạy. Bị thương tích ở mặt nên Dũng nhờ 1 người quen chở đến bệnh viện để băng bó vết thương và bị bắt giữ nhanh chóng.