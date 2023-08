Sáng 18/8, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h ngày 1/9/2007, Vũ Ngọc Ánh (SN 1978, ở thị trấn Nông trường Than Uyên (nay là thị trấn Tân Uyên huyện Tân Uyên) cùng với Phùng Văn Hòa (SN 1986, ở xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên) đã dùng gậy vụt vào đầu gây ra cái chết thương tâm đối với anh Quàng Văn N. ở bản Nà Ca, xã Bình Lư, Tam Đường, Lai Châu.

Bị can Phùng Văn Hòa. Ảnh CACC.

Sau khi gây án, Vũ Ngọc Ánh đã bị bắt, bị tòa án tuyên phạt 13 năm tù giam, còn Hòa bỏ trốn, mai danh ẩn tích làm nhiều nghề để sinh sống.

Trong quá trình lẩn trốn, Hòa đã ẩn mình trong vỏ bọc mới và lên mạng thuê làm giả một CCCD với cái tên Phạm Văn Minh (SN 1992, quê ở Thanh Sơn, Phú Thọ).

Vụ án mạng xảy ra đã 16 năm, nhiều người dân địa phương không còn nhớ, nhưng với những cảnh sát hình sự luôn đau đáu nhiệm vụ phải bắt được đối tượng Hòa về quy án.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nắm được thông tin đối tượng Hòa đang lẩn trốn trên địa bàn Quận 7, TP.HCM. Ngay lập tức, một tổ công tác của lực lượng CSHS Công an tỉnh Lai Châu đã vào TP.HCM, phối hợp với lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM tiến hành rà soát.

Đến ngày 17/8/2023, Ban chuyên án 0423H -Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Lai Châu đã chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Công an Quận 7- Công an TP.HCM phá chuyên án truy xét 0423H bắt giữ đối tượng truy nã Phùng Văn Hòa sau 16 năm lẩn trốn.

Phá chuyên án truy xét, truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phùng Văn Hòa sau gần 2 thập kỷ, đây cũng là thành tích của lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu chào mừng 78 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2023).