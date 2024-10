Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam bị can Nguyễn Thị Ngọc Huệ (tên khác là Nguyễn Bảo Ngọc, 48 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Nguyễn Thị Ngọc Huệ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, một số người gửi đơn đến Cơ quan CSĐT tố cáo Huệ có hành vi lừa đảo. Những nạn nhân trình bày, Huệ luôn giới thiệu là đại gia ngành dược phẩm, rồi đưa ra thông tin gian dối, rủ họ cùng kinh doanh thuốc tây, thiết bị y tế với lợi nhuận cực khủng.

Do tin tưởng và ham lợi nhuận, nhiều người đã đưa tiền cho Huệ.

Tuy nhiên, sau một thời gian, các nạn nhân tìm hiểu thì biết bị lừa và Huệ chiếm đoạt tiền của họ để tiêu xài cá nhân.

Vào cuộc điều tra, công an xác định hành vi phạm tội của Huệ. Bước đầu, Huệ đã thừa nhận.

Cơ quan CSĐT đang mở rộng đều tra và đề nghị ai là nạn nhân của Nguyễn Thị Ngọc Huệ, tên gọi khác là Nguyễn Bảo Ngọc thì liên hệ trình báo tại Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TPHCM (số 268 đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) hoặc qua số điện thoại 0932.030.792 gặp điều tra viên Nguyễn Thanh Bình.