Bắt sới gà cực lớn núp sâu trong trang trại ở Vĩnh Phúc

Ngày 9/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp Công an huyện Vĩnh Tường tiến hành truy quét sới gà quy mô lớn nằm sâu trong trang trại do Lê Văn Thiệu (SN 1992, ở thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường làm chủ).

Lực lượng chức năng bắt hơn 40 đối tượng đang cá cược.

Sới gà quy mô lớn vừa bị công an bắt giữ. Ảnh Công an Vĩnh Phúc

Cơ quan công an cũng đã tạm giữ hơn 40 xe mô tô các loại cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến việc đánh bạc.

Các đối tượng này chủ yếu ở huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc và một số người ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Nhóm người này khai nhận sới bạc này do Lê Văn Thiệu đứng ra tổ chức.

Nhóm người đánh bạc bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh Công an Vĩnh Phúc

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự với các đối tượng Lê Văn Thiệu - chủ nhà, Trần Hữu Thọ (SN 1982 ở Đình Chu, Lập Thạch; Lê Văn Quyết (SN 1988) và Nguyễn Văn Bính (SN 1992) đều ở thị trấn Thổ Tang, Vĩnh Tường về hành vi đánh bạc.

Nhị Tiến