Ngày 9/7, Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong nhóm đối tượng bị khởi tố, cơ quan công an đã bắt tạm giam 2 bị can.

2 đối tượng bị bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Bùi Sỹ Sơn (SN 1996), Lê Bá Nam (SN 2003) cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Các đối tượng được cho tại ngoại gồm: Nguyễn Ngọc Chương (SN 1982), Bùi Hải Dương (SN 1983), Lê Bá Thắng (SN 1994), Đoàn Thế Xuân Hiếu (SN 2003) và Nguyễn Ngọc Phương (SN 1997), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Kết quả điều tra ban đầu, tháng 4/2024, Lê Bá Nam, Bùi Sỹ Sơn, Đoàn Thế Xuân Hiếu, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Ngọc Chương đến TP Gia Nghĩa thuê nhà ở để hoạt động cho vay tiền trả góp.

Đến tháng 5/2024, Lê Bá Thắng và Bùi Hải Dương đến ở cùng để hoạt động cho vay. Sau đó nhóm đối tượng lập các trang Facebook liên kết quảng cáo mời chào khách hàng.

Khi khách có nhu cầu vay tiền liên hệ, các đối tượng đến nhà khảo sát, đánh giá và sẽ cho vay số tiền từ 5 đến 100 triệu đồng dưới hình thức trả góp theo ngày với mức lãi suất từ 365% đến 556%/năm.

Quá trình cho vay tiền, các đối tượng yêu cầu người vay giao các loại giấy tờ tùy thân, đồng thời phải trả tiền góp hàng ngày qua tài khoản ngân hàng.

Với thủ đoạn đó, từ tháng đầu 5 đến ngày 20/6/2024, các đối tượng đã cho hơn 100 người dân trên địa bàn TP Gia Nghĩa và các huyện Đắk R’lấp, Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil, Đắk G'long vay với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Trong đó, cơ quan điều tra đã làm việc được với 17 người vay với tổng số tiền 845 triệu đồng, qua đó các đối tượng thu lợi bất chính 257 triệu đồng.

Công an thu giữ 180 card visit ghi nội dung giới thiệu khách có tiền cà phê; 81 giấy biên nhận tiền và cam kết kèm theo các giấy tờ tùy thân; 14 điện thoại di động các loại...