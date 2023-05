Ngày 20/5, Công an Đồng Nai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Nhung (SN 1972, ngụ TP Long Khánh, Đồng Nai) để điều tra làm rõ về tội trốn thuế.

Theo điều tra, cuối tháng 3/2015, công ty T.M do bà Nhung làm giám đốc được UBND Đồng Nai cho thuê thửa đất số 14, số 15 tờ bản đồ số 33 địa chỉ tại phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa với tổng diện tích gần 31.000m2 để đầu tư điểm du lịch sinh thái với thời hạn 50 năm. Hình thức trả tiền thuê đất là trả tiền hàng năm, từ năm 2014-2064.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với bà Nhung. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, sau khi được giao đất công ty T.M không triển khai bất cứ hạng mục nào của dự án đầu tư, đồng thời xin thay đổi hình thức trả tiền thuê đất từ trả theo hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất và được UBND Đồng Nai chấp thuận.

Sau khi thay đổi hình thức trả và nộp tiền thuê đất. Đến tháng 4/2018, công ty T.M lại ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho công ty CP Vận tải - Giao nhận và Thương mại Q.C do ông N.N.H làm tổng giám đốc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai xác định công ty T.M do bà Nguyễn Thị Nhung làm giám đốc đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền gần 3,6 tỷ đồng nên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam.

Tài liệu công an thu giữ để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CACC

Vụ việc Công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.